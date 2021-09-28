سجل قبل 51 عاما.. بيع شريط كاسيت نادر لجون لينون في مزاد بـ58240 دولارا (صور + فيديو)

لا توحي الورقة المصفرة الملصقة على شريط الكاسيت المعروض للبيع ضمن مزاد في كوبنهاغن بأنه ذو قيمة، لكن أربع كلمات مكتوبة عليه هي "جون لينون - سكيرم بيرغيه" توضح أهميته.

ويحتوي شريط الكاسيت على تسجيل غير معروف لم يطرحه أبدا فريق "بيتلز" البريطاني.

والشريط المسجل في 5 يناير 1970 يتحدث فيه بشكل رئيسي عضو فريق البيتلز جون لينون وزوجته يوكو أونو عن زيارتهما للدنمارك وعن السلام العالمي.

كما يقوم الزوجان بأداء أغنيتين "غيف بيس أيه تشانس" من عام 1969 و"راديو بيس"، التي تم إنتاجها لصالح إذاعة في هولندا ولكنها لم تطرح في الأسواق أبدا.

وجلب الشريط الذي سجل عليه مقابلة صوتية مدتها 33 دقيقة لجون لينون أجراه معه أربعة مراهقين دنماركيين قبل 51 عاما الأنظار وحصد 58240 دولارا خلال عملية بيعه في مزاد بالدانمارك يوم الثلاثاء.

وعرضت "دار برون راسموسن للمزادات" شريط الكاسيت للبيع في كوبنهاغن، وأرفقت معه 29 صورة ونسخة من الصحيفة المدرسية التي نشر فيها المراهقون المقابلة التي أجروها مع لينون وأونو.

وقبل البيع قدرت قيمة الشريط وملحقاته بما بين 31481 دولارا و47222 دولارا.

وقال مالك دار المزادات يسبر برون راسموسن وهو يدق بالمطرقة معلنا السعر النهائي "إنها قطعة صغيرة تحظى باهتمام كبير"، علما أن المزاد بدأ بسعر 15.711 دولارا.

Reuters

المصدر: وكالات