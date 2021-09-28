الأمير والشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد يعلن عن صدور أول ديوان له

أعلن الأمير السعودي والشاعر عبد الرحمن بن مساعد أن ديوانه الشعري الأول سيصدر الأسبوع المقبل، وأن حفل التوقيع على نسخ الكتاب سيجري في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأوضح الأمير الشاعر في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر" أن ديوانه الشعري الأول سيصدر عن دار "تشكيل"، وسيتضمن قصائد باللغة الفصحى وبالعامية.

سيصدر ديواني الأول عبر دار النشر تشكيل إن شاء الله الأسبوع القادم وسأوقع على نسخ منه بجناح @Tashkeell للنشر والتوزيع في معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الثلاثاء المقبل الخامس من أكتوبر بعد صلاة العشاء بإذن الله pic.twitter.com/dXnL2jhsi0 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 27, 2021

وأعرب بن مساعد عن شكره لكل من افتقده، مشيرا إلى أنه كان منشغلا بمتابعة ديوانه الأول الذي سيصدر قريبا.

وأفاد الأمير الشاعر بأنه سيدشن بعد صدور الديوان بشهر، موقعه الإلكتروني الخاص الذي ستنشر فيه بقية القصائد التي لم توضع في الديوان، وأيضا الأمسيات الشعرية وكل ما يتعلق بتجربته الشعرية.

المصدر: تويتر