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الأمير والشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد يعلن عن صدور أول ديوان له

الثقافة والفن

الأمير والشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد يعلن عن صدور أول ديوان له
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أعلن  الأمير السعودي والشاعر عبد الرحمن بن مساعد أن ديوانه الشعري الأول سيصدر الأسبوع المقبل، وأن حفل التوقيع على نسخ الكتاب سيجري في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأوضح الأمير الشاعر في عدة تغريدات على حسابه في "تويتر" أن ديوانه الشعري الأول سيصدر عن دار "تشكيل"، وسيتضمن قصائد باللغة الفصحى وبالعامية.

وأعرب بن مساعد عن شكره لكل من افتقده، مشيرا إلى أنه كان منشغلا بمتابعة ديوانه الأول الذي سيصدر قريبا. 

وأفاد الأمير الشاعر بأنه سيدشن بعد صدور الديوان بشهر، موقعه الإلكتروني الخاص الذي ستنشر فيه بقية القصائد التي لم توضع في الديوان، وأيضا الأمسيات الشعرية وكل ما يتعلق بتجربته الشعرية.

المصدر: تويتر

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