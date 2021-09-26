مصر.. "السياحة والآثار" تعلق على ظهور "توابيت فرعونية" في أفغانستان

علقت وزارة السياحة والآثار المصرية على الأنباء المتداولة حول "ظهور آثار وتوابيت فرعونية في إقليم هرات بأفغانستان".

وقالت المتحدث الرسمية باسم وزارة السياحة والآثار سها بهجت لموقع "القاهرة 24"، إن "المجلس الأعلى للآثار هو من يتولى أمر هذه الأنباء لتخصصه الكامل في المواقع الأثرية، ومعرفة حقيقة التماثيل المتداولة".

من جهته، قال مصدر بالمجلس الأعلى للآثار إنه "إذا ثبت نوع الآثار من كونها أثرية أصلية سيتم مخاطبة اللجان المختصة، حيث تتم مخاطبة وزارة الخارجية للتواصل مع السلطات المختصة لموافاتنا بمستندات الملكية لكافة القطع الأثرية المصرية، لدراستها ومعرفة إذا كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية من عدمه".

وبين المصدر أنه في حال التأكد من خروجها بطريقة غير شرعية، "سيتم العمل على استردادها".

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورا نشرها بعض الأفغان "لآثار فرعونية مصرية في إقليم هرات"، تضمنت نعشين كبيرين وتابوتا صغيرا، و48 تمثالا خشبيا كبيرا وصغيرا، و14 قطعة تاريخية.

المصدر: القاهرة 24