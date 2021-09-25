فنان أردني يوضح حقيقة "تعرضه للضرب" من أبناء الفنان جورج وسوف في مهرجان جرش

رد الفنان الأردني منذر رياحنة على ما يشاع عن "تعرضه للضرب من أبناء الفنان السوري جورج وسوف، على هامش حفل وسوف الغنائي في مهرجان جرش بالأردن مؤخرا".

وفي تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، نفى رياحنة الذي قدم حفل وسوف وقوع أي خلاف أو مشاكل خلال الفعالية.

وأضاف: "إذا انتشر شيء فهو عن خلاف ناس ترغب في الدخول وناس ترغب في الخروج، وهذا شيء بسيط لا يذكر، ويحدث بأي مهرجان".

وأكد ابن شقيقة وسوف جودي في تصريح للموقع أنه "لم تكن هناك مشاكل أو أي شيء من هذا القبيل".

وزعم مستخدمون على موقع "تويتر" أن رياحنة تعرض للضرب من أبناء وسوف خلف كواليس حفل جرش في الأردن.

#الفنان منذر الرياحنه يتعرض للضرب من ابناء جورج وسوف 🤦‍♂️🤦‍♂️ — Rahaf Zoubi (@RahafZoubi1) September 24, 2021

الفنان الأردني منذر الرياحنة يتعرض للأعتداء بالضرب من قبل ابناء جورج وسوف في مهرجان جرش!#الأردن — General Inspector (@GeneralInspect2) September 24, 2021

وياحسرتي عليك يالفنان الاردني #منذر_رياحنه يتعرض لشجار من قبل ابناء #جورج_وسوف — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (عباديه) (@IbtisamManaseer) September 24, 2021

وقدم وسوف في الحفل الذي زاد عدد الحضور فيه عن 6 آلاف من معجبيه، العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها "طبيب جراح" و"صابر وراضي" و"علم قلبي الشوق" و"كلام الناس".

ويمثل حفل سلطان الطرب أول عودة له لحفلات مهرجان جرش، بعد غياب طويل استمر 18 عاما.

المصدر: ET بالعربي + RT