جوقة موسيقية لدير روسي تحيي حفلا في معبد بعلبك اللبناني

أقامت جوقة دير "سريتنسكي" في موسكو حفلا موسيقيا في معبد بعلبك اللبناني. وتضمن برنامج الحفل الموسيقي أغاني شعبية تعكس تاريخ روسيا.

وأطلعت جوقة دير "سريتينسكي" بموسكو الخميس 16 سبتمبر عشاق الفن الغنائي اللبناني على تقاليد الغناء في روسيا. وقدمت الفرقة الموسيقية الروسية المشهورة حفلا موسيقيا في الهواء الطلق على مدرجات معبد بعلبك القديم على بعد 60 كيلومترا من بيروت.

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قال مدير الجوقة الموسيقية، نيكون زيلا، في مقابلة مع مراسل وكالة "تاس" الروسية: "يسعدنا أن ننتهز فرصة فريدة للأداء في هذا المكان التاريخي حيث اجتمعت حضارات الشرق والغرب". ومضى قائلا:" تحدثنا هنا على مدرج المعبد القديم مع الجمهور بلغة الموسيقى التي يستوعبها الناس بأرواحهم ". وقال إن برنامج الحفل الموسيقي تضمن أغاني مشهورة تعكس تاريخ روسيا.

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وقدم الفنانون الروس ألحانا معروفة مثل "بوليوشكو بولي" و"كالينكا" و"كاتيوشا" وغيرها. واختتم الحفل بأغنية "الأمل" التي أبدعتها عام 1971 المؤلفة الموسيقية السوفيتية الروسية، ألكسندرا باخموتوفا وزوجها الشاعر، نيقولاي دوبرونرافوف.

قال فاديم زايشيكوف، رئيس مركز العلوم والثقافة في لبنان: "أردنا أولا رفع مزاج اللبنانيين الذين يواجهون في الوقت الراهن أوقاتا غير سهلة، وكان بين الجمهور الكثير من خريجي الجامعات والمعاهد الروسية والسوفيتية". وحسب رئيس المركز، فإن السلطات اللبنانية ووزارة الثقافة ووبلدية بعلبك أيدت فكرة إقامة الحفل الموسيقي هنا، على الرغم من أن الحفلات الموسيقية في هذا الموقع الأثري لا تقام إلا في فترات المهرجانات الموسيقية".

يذكر أن جوقة دير "سريتنسكي" وصلت لبنان قادمة من سوريا، حيث غنى أعضاؤها الأربعاء 15 سبتمبر في أوبرا دمشق.

وتختتم الجوقة يوم الجمعة جولتها بعرض في كاتدرائية القديس يوسف في حي الأشرفية المسيحي ببيروت، حيث ستؤدي الهتافات الكنسية.

المصدر: تاس