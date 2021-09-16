 
مباشر

فنان مصري مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثقافة والفن

فنان مصري مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا
facebook/MohamedEzzActor
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb1y

أعلن الفنان المصري محمد عز، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال الفنان في منشور له على "إنستغرام": "إيجابي كورونا. الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء".

يذكر أن آخر عمل درامي للفنان محمد عز كان مسلسل "المداح" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركه البطولة الفنانة نسرين طافش، والفنان حمادة هلال وماجد الكدواني.

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا