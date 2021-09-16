فنان مصري مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري محمد عز، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال الفنان في منشور له على "إنستغرام": "إيجابي كورونا. الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء".

يذكر أن آخر عمل درامي للفنان محمد عز كان مسلسل "المداح" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركه البطولة الفنانة نسرين طافش، والفنان حمادة هلال وماجد الكدواني.

المصدر: اليوم السابع