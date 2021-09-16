متحف "أندريه روبليوف" يُقيم معرضا للأيقونات بعد تأهيلها

افتتح يوم 15 سبتمبر في متحف "أندريه روبليوف" للثقافة الروسية القديمة معرض الأيقونات القديمة المرممة على أيدي الطلاب والأساتذة في جامعة "سفياتو تيخون" الأرثوذكسية في موسكو.

وأصبح من الممكن إقامة هذا المعرض بفضل تعاون استمر 25 عاما بين متحف "أندريه روبليوف"من جهة وقسم ترميم الأعمال الفنية في جامعة "سفياتو تيخون" الأرثوذكسية من جهة أخرى.

ويتضمن المعرض ما يزيد عن 50 أيقونة تعود إلى الفترة ما بين منتصف القرن الـ16 ومطلع القرن الـ20 ويلقي الضوء على العمل في غاية الدقة والأناقة والرؤية الدينية الأرثوذكسية للمرممين.

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وبصورة خاصة فإن مدير قسم الترميم في الجامعة، أولغا تروفانوفا، تحدثت عن تاريخ الترميم الفريد من نوعه لأيقونة " قيام المسيح، النزول إلى الجحيم" والتي تعود إلى نهاية القرن الـ18 ومطلع القرن الـ19. وقالت إن الأيقونة انقسمت إلى شطرين وظهرت على سطحها ثغرات صغيرة عديدة ناتجة عن تأثير البيئة والرطوبة عليها.

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وقال رئيس قسم البحوث العلمية في الجامعة" ديونيسي دينيسوف، إن العلماء والمرممين تمكنوا من إثبات أسماء بعض رسامي الأيقونات.

وقال ناطق باسم متحف "أندريه روبليوف" إن الأخصائيين في المتحف والجامعة استطاعوا على مدى 25 عاما إنقاذ وترميم نحو 100 رائعة لفن رسم الأيقونات.

يذكر أن أندريه روبليوف (1360 -1427) هو رسام الأيقونات الأرثوذكسي الروسي المشهور. ومن أهم أعماله الفنية الدينية أيقونة "الثالوث" التي أبدعها في عشرينيات القرن الـ15 الميلادي.

المصدر: تاس