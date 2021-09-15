اليازية خليفة: التجارب الثقافية في موسكو مميزة

استقبل برنامج ناس أونلاين الكاتبة الإماراتية اليازية خليفة، مؤسسة دار الفُلك للنشر والترجمة، للحديث عن آخر أعمالها الأدبية وتطلعاتها بما يخص تنمية الطفل العربي وتوعيته ثقافيا.

افتتحت الكاتبة الإماراتية حديثها حول مشاركتها بفعالية أدبية في العاصمة موسكو، حيث أطلقت كتابها "شيَرَة الهمبا" باللغة الروسية، معتبرة أن التجارب الثقافية في موسكو كانت مميزة، واللافت فيها تفاعل الجمهور، وكان هناك نوع من التغييب عن الغنى الثقافي الروسي، وما تمتلكه روسيا من حضارة وثقافة.

وأضافت خليفة أن عملها في مجال أدب الطفل، جاء من الرغبة في توسعة مدارك الطفل، بوجود ثقافات متنوعة في العالم، وبلغات مختلفة، مضيفة أن أول مجموعة من الإصدارات المترجمة لدار الفُلك، كان باللغة الإيطالية.

وقالت الدكتورة اليازية حول التحديات التي تواجه الباحثين والعاملين في مجال أدب الطفل: "هناك العديد من التحديات، أبرزها التخوف لدى أولياء الأمور من النصوص الطويلة، ويعتقدون أن الآن الآيباد أو الهواتف أو المواد الإعلامية تغطي على الكتاب، وأعتقد أن من الحلول لهذه المسألة أن يمسك الآباء الكتاب ويتصفحوه أمام أطفالهم، لغرس هذه العادة لديهم، وعلى الآباء أن ينسوا وجود المدرسة، لأن الكتاب موجود بعيدا عنها، والمسألة ثقافية تبدأ من البيت"

المصدر: RT