ممثلو بطولة فيلم "السماء" يتدربون في معسكر القوات الخاصة الروسية

خضع ممثلو بطولة فيلم "السماء" عن الطيارالروسي، أوليغ بيشكوف الذي لقي مصرعه في سوريا لتدريب حقيقي في معسكر قوات العمليات الخاصة الروسية.

وذلك قبل البدء في تصوير الفيلم. وصرحت بذلك، إينيسا يورتشينكو، المنتج العام لشركة أفلام Triix Media السينمائية الروسية.

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وقالت:" لقد أولينا اهتماما خاصا بالواقعية التقنية والعملية للفيلم، ولذلك خضع فريق الممثلين المشاركين في تصوير الفيلم للتدريب لمدة أسبوعين في معسكر قوات العمليات الخاصة الروسية، ولم يتم تصوير الفيلم داخل جناح في الورشة السينمائية، بل صوّر بشكل مباشر على خلفية الميدان في سوريا وفي منشآت تابعة لوزارة الدفاع."

وأكدت أن المنتجين أرادوا أن يعكسوا الأحداث كما وقعت. وأوضحت قائلة:" هناك خصوصية للتواصل بين العسكريين، وأشياء معينة مهمة للمحترفين فقط، ولا يمكننا معرفتها إلا من خلال التواصل المباشر مع العسكريين، كما لا يمكن تصوير بعض المشاهد دون أن نستشير مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية".

وقالت إن الشركة أصدرت اليوم مقطعا دعائيا جديدا للفيلم، أظهر بأسلوب أكثر واقعية العمليات التي تنفّذها القوات الخاصة.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو كان قد أكد في وقت سابق أن الفيلم الروائي"السماء" يستند إلى أحداث حقيقية ويُظهر مساهمة القوات المسلحة الروسية في محاربة الإرهابيين من سوريا.

جدير بالذكر أن الفيلم يروي قصة مقتل الطيار العسكري الروسي، أوليغ بيشكوف وإنقاذ ملاح طائرته، قسطنطين موراختين، عام 2015 في سوريا. حيث جرى تصوير الفيلم في منشآت حقيقية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك مركز الدفاع الوطني الروسي، ومركز" ليبيتسك" للطيران، وقاعدة "حميميم" الجوية في سوريا.

وتولت تصوير الفيلم شركة Triixmedia الروسية السينمائية بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وبمشاركة قناة "روسيا -1" التلفزيونية الروسية. سيقام العرض الأول لفيلم "السماء" يوم 7 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مقاتلة تركية أسقطت قاذفة "سو- 24" التي قادها أوليغ بيشكوف في شمال سوريا يوم 24 نوفمبر عام 2015. واستطاع الطيار والملاح القفز من الطائرة في الجو. ونجا الملاح، قسطنطين موراختين الذي تم إنقاذه على أيدي أفراد قوات العمليات الخاصة الروسية. وأطلق الإرهابيون النار على بيشكوف، الذي نزل بمظلة، ما أدى إلى مقتله في الجو. وتم في وقت لاحق، القضاء على جميع الإرهابيين المشاركين في قتل الطيار الذي منحته الحكومة الروسية لقب بطل روسيا بعد وفاته.

المصدر: تاس