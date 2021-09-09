افتتاح معرض لرسام روسي انطباعي كبير في العصر السوفيتي

شهد متحف "تريتياكوف" الأربعاء 8 سبتمبر افتتاح معرض يسلط الضوء على إبداع فنان تشكيلي سوفيتي بارز ينتمي إلى مدرسة ما يسمى بـ"لفن الانطباعي السوفيتي".

وهو يوري بيمينوف (1903 - 1977) الفنان التشكيلي ورسام المسرح والسينما والبروفيسور في أكاديمية الفنون الجميلة.

وقالت مدير عام متحف "تريتياكوف"، زلفيرا تريغولوفا إن المعرض واسع النطاق كهذا لـ يوري بيمينوف يقام في روسيا لأول مرة.

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ويستعرض المعرض كل مراحل إبداعه بدءا من عشرينيات وانتهاء بسبعينيات القرن الـ20.

وقد عرض المتحف 22 لوحة فنية قدمتها مختلف المتاحف ومجموعات اللوحات الخاصة. وقالت ليست كل الأعمال الفنية لـ بيمينوف وصلت القرن الـ21 . إذ أن الفنان التشكيلي أتلفها شخصيا لعدم اتفاقها، برأيه، مع العصر الجديد. إلا أن خبراء "متحف "تريتياكوف" استطاعوا استعادتها بناء على صورها الفوتوغرافية التي تحفظ في المتحف إلى حد الآن.

وقالت، يلينا فورونوفيتش المشرفة على المعرض الذي يقام في شارع ( كريمسكي فال" في موسكو إن، يوري بيمينوف كان قد تعرض في الثلاثينيات لنقد لاذع من قبل السلطات والصحفيين لولوعه بالفن التجريدي والتعبيري.

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ويضم المعرض عدة أقسام وأهمها هو قسم فن الواقع الجديد وكذلك القسم الذي يقدم بيمينوف كفنان انطباعي في العصر السوفيتي يميل إلى الخفة والاناقة في إظهار الواقع السوفيتي.

أما القسم الثالث للمعرض فيلقي الضوء على إبداع الفنان التشكيلي في السينما والمسرح أعوام 1920 – 1970. يذكر أن عمل المعرض سيستمر لغاية 9 يناير عام 1922.

المصدر: تاس