المخرج المصري خالد يوسف: "الإخوان اعتقدوا أنني عندما أختلف مع النظام هترمي في أحضانهم"

أعلن المخرج المصري خالد يوسف أنه ضد مشروع "الإخوان المسلمين" (قولا واحدا)، مضيفا: "اعتقدوا أنني عندما أختلف مع النظام هترمي في أحضانهم، هذا لا يمكن يحصل".

وفي تصريح لقناة "MBC مصر"، قال يوسف إنه "حاسم لعلاقته بالتيار الإسلامي منذ أن بلغ من العمر 16 عاما"، مؤكدا أنه "كان يخوض الانتخابات في مواجهتهم بالجامعة".

وأضاف أنه "ضد مشروع الإخوان المسلمين (قولا واحدا)".

وأردف قوله: "اعتقدوا أنني عندما أختلف مع النظام هترمي في أحضانهم، هذا لا يمكن يحصل".

وأشار إلى أنه "الاشتراكي والناصري الوحيد الذي تمكن من هزيمة الإخوان في الانتخابات بالجامعة".

وتابع: "أعلم فكرهم وأدبياتهم، لم أكن مخطئا في 30 يونيو ولو حدثت مآلات كارثية لم تكن واحد من المليون مقارنة بالكوارث التي تحدث في مصر مع استمرار الإخوان".

المصدر: RT