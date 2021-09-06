شرطة نيويورك تعلن العثور على الممثل مايكل كيه وليامز ميتا بشقته

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية العثور على الممثل مايكل كيه وليامز، الذي لعب دور عمر ليتل في المسلسل التلفزيوني "The Wire"، ميتا في شقته يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك إن وليامز عثر عليه ميتا في شقته في حي بروكلين بعد اتصال هاتفي طارئ في الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت غرينتش) بخدمات الطوارئ.

وأضافت الشرطة أن التحقيق في أسباب وفاة وليامز مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.

يذكر أن وليامز تم ترشيحه لجائزة "إيمي" عام 2021 لدوره في المسلسل "Lovecraft Country" من إنتاج شركة HBO، وهو معروف أيضا بأدائه في المسلسل "Broadwalk Empire" من إنتاج HBO أيضا.

وكان الممثل الراحل يبلغ من العمر 54 عاما.

المصدر: "رويترز"