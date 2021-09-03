عمل فني نصف ممزق لبانكسي قد يباع بنحو 5 ملايين دولار في مزاد

أعلنت دار "سوثبيز" للمزادات، اليوم الجمعة، أن لوحة "الحب في سلة المهملات" للفنان الغرافيتي الإنجليزي بانكسي، ستُعرض في مزاد في لندن للبيع يوم 14 أكتوبر.

ويقدر سعر ما قبل البيع للوحة بين 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني (5.5 مليون دولار إلى 8.3 مليون دولار).

واللوحة عبارة عن قماش نصف ممزق عليه صورة مرسومة بالرش لفتاة تمد يدها لتمسك ببالون أحمر على شكل قلب.

وعُرف العمل الفني بعد ذلك باسم "الفتاة والبالون"، وقد تم بيعه لأول مره مقابل 1.4 مليون دولار في دار سوثبيز في أكتوبر 2018.

وفي الوقت الذي قدم فيه مشتر أوروبي مجهول العرض الفائز، خرجت اللوحة عن إطارها مارة بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار.

وقرر المشتري المضي قدما في عملية الشراء وهو قرار سيتم التحقق من صوابه إذا وصلت الصورة إلى سعرها المقدر.

ووصف أليكس برانتسزيك، رئيس قسم الفن الحديث والمعاصر في سوثبيز، لوحة "الحب في سلة المهملات" بأنها "عمل بانكسي النهائي وأيقونة حقيقية لتاريخ الفن الحديث".

المصدر: "أ ب"