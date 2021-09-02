وفاة الفنان المصري ماهر سليم بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري ماهر سليم بعد صراع مع المرض، تاركا عددا كبيرا من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما وأذهان جمهوره.

وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية خبر الوفاة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله"، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي تصريح لموقع "القاهرة24"، قال مكرم: "إقامة صلاة الجنازة على الراحل، ستكون اليوم الخميس، في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر".

يذكر أن آخر أعمال سليم فيلم "وقفة رجالة"، بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وحقق دوره في هذا العمل نجاحا كبيرا نال إعجاب الجمهور والنقاد.

المصدر: "القاهرة24"