الجزائر.. وفاة فنان وممثل مسرحي شهير جراء كورونا

أفاد التلفزيون الجزائري بوفاة الفنان والممثل المسرحي، عمر قندوز، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ70 عاما، جراء إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن "عمر قندوز مارس التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني على مدار أكثر من 50 سنة عايش خلالها أهم محطات المسرح والسينما وتعامل مع أبرز الممثلين والمخرجين الجزائريين"، لافتة إلى أن "قندوز درس فن التمثيل والأداء في معهد الكونسرفاتوار بالجزائر العاصمة"

وعن حياته المهنية، أشارت "الشروق" إلى أن "الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، منها "سكاتش زوجان في حيرة"، إلى جانب الفنانة القديرة نوال زعتر، وفيلم "ضياف بلا عرضة" إلى جانب الفنانة القديرة، فريدة صابونجي، فيلم "الخردجي" إلى جانب الفنانة القديرة، نادية طالبي، إضافة لفيلم "الحافلة" ومسرحية "بابور غرق" وغيرها".

هذا وتقدم الديوان الوطني للثقافة والإعلام بتعزية لعائلة الفنان الراحل، وقال: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الممثل والمسرحي عمر قندوز، وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد والأسرة الفنية".

المصدر: "الشروق"