مصر.. نقابة الإعلاميين تمنع ظهور مي حلمي على أي وسيلة إعلامية وطليقها يصدر أغنية بالمناسبة

أصدر نقيب الإعلاميين في مصر قرارا بمنع ظهور الإعلامية مي حلمي على أي وسيلة إعلام محلية، وذلك لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ومخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وجاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بنقابة الإعلاميين، الذي أوصى بأن حلمي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن حلمي غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.

وكان مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم"، أصدر قرارا بإيقاف برنامج "الحكم"، الذي تقدمه حلمي، بسبب ما حدث في حلقة أمس السبت، خلال استضافتها كابتن نادي "الزمالك" أحمد صالح.

وفي هذا السياق، فاجئ المطرب محمد رشاد طليق حلمي جمهوره بنشر مقطع قصير من أغنيته الجديدة "أنا مش شمتان"، وذلك عقب قرار وقف طليقته والتحقيق معها بعد أزمتها مع صالح.

وعلق رشاد، على الفيديو الذي نشره كاتبا: "وأنا مش شمتان لكن من حقي أفرح إنك زعلان".

وانهالت عليه التعليقات من جمهوره ومتابعيه، مؤكدين أنه يقصد بهذا التوقيت طليقته بعد توقيفها والتحقيق معها.

من جانبها، أعلنت حلمي عن سفرها إلي مدينة دبي بعد قرار إيقافها من قبل قناة "الحدث اليوم"، ونشرت صورة لها من المطار، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قائلة: "ماذا؟ باي باي".

المصدر: RT