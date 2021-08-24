وفاة تشارلي واتس عازف الطبول في فريق "رولينغ ستونز"

توفي تشارلي واتس عازف الطبول في فريق الروك الشهير "رولينغ ستونز" في مستشفى بلندن عن عمر يناهز 80 عاما.

وحطم واتس وزملاؤه في الفريق ميك جاغر وكيث ريتشاردز وبرايان جونز وبيل وايمان الأرقام القياسية بجولات عالمية حققت ملايين الجنيهات (الاسترليني) ولا تزال مستمرة إلى اليوم.

وقال متحدث باسم واتس: "ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبنا تشارلي واتس. توفي بسلام في مستشفى بلندن في وقت سابق اليوم وكان محاطا بأسرته".

وولد واتس في لندن عام 1941 وعزف الطبول في أغنيات ألبومات "رولينغ ستونز" البالغ عددها 30 ألبوما وفي كل جولات الفريق الغنائية إلى أن انسحب من جولة سيبدأها الفريق في سبتمبر بعد أن خضع لعملية طارئة.

وسطع نجم فريق "رولينغ ستونز" على الساحة العالمية بأغنيات خالدة مثل "آي كانت غيت نو ساتيسفاكشن" و"غيت أوف ماي كلاود" و"بينت إيت، بلاك" وألبوم "آفترماث".

المصدر: "رويترز"