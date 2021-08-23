مهرجان "تشيخوف" يعرض مسرحية "بستان الكرز" باللغة الإيطالية

عرض مهرجان "تشيخوف" الدولي الـ15 الذي يقام حاليا بموسكو على الجمهور الروسي الأحد 22 أغسطس مسرحية الكاتب أنطون تشيخوف "بستان الكرز" للمخرج الإيطالي، ألساندرو سيرا.

وستعرض المسرحية مرة أخرى الاثنين 23 أغسطس في مسرح "بوشكين" بموسكو.

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صرح بذلك للصحفيين ناطق باسم المهرجان.

وقد عرضت النسخة الإيطالية لمسرحية، أنطون تشيخوف (1860 – 1904) خلال ساعة واحدة و50 دقيقة من دون فترات فاصلة بين المشاهد. وشارك في العرض 12 فنانا يجيدون اللغة الإيطالية. أما تصميم الخشبة والإضاءة والأزياء فقام بإعدادها مخرج المسرحية، ألساندرو سيرا بنفسه.

وقال، ألساندرو سيرا إنه حاول الجمع بين الدراما والكوميديا في مسرحية واحدة، فهما تحضران دوما في كل مؤلفات أنطون تشيخوف.

وحسب النقاد المسرحيين، فإن الأداء يشبه رقصة الفالس. وهناك لعبة رشيقة للضوء والظل، تسمى بالإيطالية "chiaroscuro"، وتأخذ هذه الرقصة المشاهد إلى حافة الهاوية. ويستخدم المخرج كل وسائل التعبير المسرحية لجعل المأساة والكوميديا ​​متشابكتين بشكل لا ينفصم تماما، كما هو الحال في الحياة.

يذكر أن مهرجان "تشيخوف" المسرحي الدولي يقام بموسكو في الفترة ما بين 13 مايو و26 ديسمبر وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم.

ويتضمن البرنامج الرئيسي للمهرجان 13 مسرحية تمثل 11 بلدا. وتم تأسيس المهرجان عام 1992 ليقام مرة واحدة كل عامين. وقد عرض منذ ذلك الحين نحو 600 مسرحية من 51 بلدا.

المصدر: تاس