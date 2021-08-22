معز مسعود يقاضي الناقد طارق الشناوي بعد الإساءة إليه ولزوجته حلا شيحة

علق المنتج والداعية المصري معز مسعود على لقاء للناقد الفني طارق الشناوي ببرنامج نص الكلام مع الإعلامية رغدة شلهوب، تحدث خلاله عن حياة معز وزوجته الفنانة حلا شيحة.

وأعلن معز مقاضاته لطارق الشناوي قضائيا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "طارق الشناوي تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية. pic.twitter.com/eH8S49Zr4Z — Moez Masoud (@MoezMasoud) August 22, 2021

المصدر: "القاهرة 24"