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مصر..وفاة فنان من "أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية"

الثقافة والفن

مصر..وفاة فنان من
العلم المصري
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أفادت صحيفة "الوطن" المصرية بوفاة الفنان، ماهر لبيب جرجس،  بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ72 عاما.

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وعن حياته ومسيرته الفنية، أشارت الوطن إلى أن " ماهر لبيب جرجس انطلق في مشواره الفني بمنتصف السبعينيات، وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتليفزيون، هو دائما المحقق أو الضابط الذي يظهر في نهاية الفيلم".

ولفتت إلى أنه من أعماله التليفزيونية: "مسلسل "أحلام الفتى الطائر" (1978)، و"يوميات" (1978)، و"يوميات ونيس" (1995)، و"وجه القمر" (2000)، ويمكن رؤيته في دور المحقق وكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصري عادل إمام، في فيلم "كراكون في الشارع" (1968)".

مصر..وفاة فنان من

وأوضحت الصحيفة أن ماهر لبيب جرجس، يعد واحدا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، قدم أدوار البطولة في أفلام الأنبا إبرام والأنبا صموئيل المعترف وأبونا القمص إبراهيم البسيط وفيلم "القديس سمعان الخزار". 

المصدر: "الوطن"

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