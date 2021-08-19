RT تبلغ نهائيات جوائز مسابقة Emmy العالمية بأعمال أخرى

وصلت أعمال أنتجتها مجموعة قنوات RT إلى نهائيات مسابقة "جوائز إيمي" العالمية المخصصة للمواد الإخبارية.

وهذه المرة وصلت RT إلى نهائيات المسابقة عبر سلسلة من التقارير الإخبارية التي تتعلق بالنزاع المسلح الذي اندلع في منطقة ناغورني كاراباخ نهاية عام 2020.

وصور هذه التقارير مراسل RT إيغور جدانوف مع طاقم التصوير في إحدى المناطق الساخنة التي اندلعت فيه الاشتبكات في ستيباناكيرت عاصمة ناغورني كاراباخ حينها، كما أجرى المراسل مقابلات مع النازحين وأمهات الجنود الذين شاركوا في القتال من قبل طرفي النزاع.

وتنافست مع RT في الترشح إلى نهائيات المسابقة هذا العام قنوات "سكاي نيوز" والجزيرة الإنكليزية"، و Globo البرازيلية، ومن المفترض أن تعلن أسماء الفائزين في تصفيات المسابقة عن الفئة "الإخبارية" في 28 سبتمر المقبل.

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وكانت تقارير قنوات RT الإخبارية حول كارثة طائرة SSJ-100 في مطار "شيريميتوفو" قد شاركت في نهائي جوائز"إيمي العالمية" International Emmy عن الفئة الإخبارية العام الماضي، وعام 2019 كانت تقارير RT حول الحريق في مركز Zimnyaya Vishnya قد رشحت لنهائي هذه المسابقة أيضا، وقبلها بعام أيضا وصلت تقارير RT حول الكارثة الإنسانية في الموصل إلى نهائيات المسابقة.

المصدر: RT