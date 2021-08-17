مصر.. الكاتب والسيناريست فيصل ندا في ذمة الله

نعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، الكاتب والسيناريست الشهير، فيصل ندا، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ81 عاما.

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وقالت إيناس عبد الدايم إن "الكاتب الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز"، لافتة إلى أن " إبداعاته شكلت جزء هام من تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون في مصر والوطن العربي".

وتوجهت وزيرة الثقافة المصرية بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، معلنة عن قرار يقضي بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسارح الدولة اليوم قبل بداية العروض المسرحية.

نبذة عن حياة الكاتب والسيناريست الشهير فيصل ند: "

ولد بحي عابدين بالقاهرة عام 1940،و تخرج في المدرسة الإبراهيمية بغاردن سيتي.

بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج فيها عام 1963، والتحق بفريق التمثيل بالجامعة، وعقب تخرجه عمل بوزارة المالية، فلم ترض طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته المسرحية، فكتب أول مسلسل تلفزيوني وتمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيون، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن.

ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968، وفي عام 1974 عاد للكتابة المسرحية كما خاض تجربة التأليف الإذاعي وحقق نجاحا كبيرا".

المصدر: RT