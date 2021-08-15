مصر.. شغب وقنابل مسيلة للدموع بحفل عمرو دياب على الساحل الشمالي

روت فتاة من جمهور الفنان المصري عمرو دياب كواليس ما جرى لها ولأسرتها خلال حفل دياب الأخير في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي والتي تخللتها أعمال شغب.

وقالت الفتاة وتدعى هدى عبر "تويتر": "أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس".

وتابعت: "كان خطأي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر ثم وجدناهم يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع".

وكتبت أخرى على "تويتر": "الناس زعلانة أن حفلة عمرو دياب اتضرب فيها قنابل مسيلة للدموع بعد الشغب اللي حصل على بوابة الدخول بسبب إن الأماكن خلصت لسبب ما وناس معاها تذاكر مدخلتش".

واعترض أحد الحضور على ازدحام الحفل، وكتب: "حفلة عمرو دياب المفروض كل اللي سمح بده يتحاكم والسؤال: هي كورونا بتقفل محلات وأكل عيش الغلابة وبس".

يذكر أن أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة تراوحت بين 700 جنيه و4 آلاف جنيه.

المصدر: akhbarelyom