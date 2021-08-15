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قصي خولي يعتذر عن حضور "الموريكس دور" بسبب الوضع في لبنان وسوريا

الثقافة والفن

قصي خولي يعتذر عن حضور
twitter/kosai1khauli
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اعتذر الممثل السوي قصي خولي عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويا في لبنان للفنانين المبدعين.

وقال في منشور له على "تويتر": "بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة ‎الموريكس دور وأشكر القائمين على هذا الحفل".

وأضاف: "أتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعوبنا التي تستحق حياة أفضل".

وسيقام حفل "الموريكس دور" السنوي يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس الجاري. وستكون الدورة الـ20 للحفل مهداة إلى بيروت، وشعارها "الأمل رغم الألم".

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغب يقد اعتذرت عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" أمس السبت بسبب الوضع في لبنان.

المصدر: RT

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