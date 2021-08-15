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مصر.. إلغاء حفل حمو بيكا للسيدات في الساحل الشمالي

الثقافة والفن

مصر.. إلغاء حفل حمو بيكا للسيدات في الساحل الشمالي
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مغني المهرجانات المصري حمو بيكا
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منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إقامة حفل مغني المهرجانات حمو بيكا المقرر السبت في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

وجاء إلغاء الحفل بقرار من نقابة المهن الموسيقية لعدم حصول بيكا على تصاريح رسمية من النقابة لمزاولة المهنة قبل إقامة أي حفل له بالإضافة لقرار منعه من الغناء.

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وقال الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"القاهرة 24"، إن النقابة لم تمنح تصاريح بالغناء لبيكا، مشيرا إلى أن "الحفلات التي أحياها طوال الفترة الماضية تأتي مخالفة للقانون ولوائح العمل".

وأوضح أنه تواصل مع هاني شاكر رئيس النقابة وكشف له عن أن النقابة حررت محضرا ضد بيكا بشأن إحياء حفلات دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، لافتا إلى أن مجلس النقابة سيحسم قراره بشأن تصاريح حمو بيكا خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "القاهرة24"

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