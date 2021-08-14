هاني رمزي يكشف سبب امتناعه عن تقديم برامج المقالب من جديد وتفاصيل أعماله الجديدة

كشف الفنان المصري الشهير، هاني رمزي، عن سر امتناعه عن تقديم برامج المقالب من جديد، معلنا عن سبب تأجيل فيلمه "عمر المحتار"، وكواليس مسرحيته "أبو العربي".

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وخلال لقاء ببرنامج "ليالي ten"، أشار هاني رمزي إلى سبب امتناعه عن تقديم برامج المقالب الذي كان قد عمل به في وقت سابق، من جديد، مؤكدا انه "اشتاق إلى البرنامج من جديد، وأن أهم شيء لديه هو الاشتياق وعدم التكرار".

وقال هاني رمزي: "وقفت البرنامج ومش هعمله تاني، وجمهور المقالب مش هيقل لكن ضروري الأفكار تتجدد، لأن التكرار هيصيب الجمهور بحالة من الملل والزهق، ودة اللي خلاني أقول "ستوب"، والتفت لنفسي كممثل شوية، مش لاقي إن أعمل دراما، إن شاء الله ربنا يوفقني بورق كويس مع إنتاج كويس"، لافتا إلى أنه "لم يقدم عمل درامي منذ 5 أو 6 سنوات".

وأضاف: "مدة كبيرة بس اشتقت، أهم حاجة الاشتياق، وربنا يكرم ألاقي ورق كويس أرجع به التلفزيون".

وفي إطار الحديث عن سبب تأجيل فيلمه "عمر المحتار"، أوضح الفنان المصري أن "الفيلم ينظر من قبل الرقابة، ولكن يجرى تغيير اسم الفيلم لأنه أثار جدل حوله".

وأشار رمزي إلى أن "هناك فيلم آخر إنتاج إماراتي مصري كان سيقدمه، ولكن بسبب جائحة كورونا جرى تأجيله"، وأكمل: "مش متابع هما ناويين يصوروه إمته، كان مشروع حلو يارب يتعمل".

أما عن أعماله المسرحية، تطرق هاني رمزي إلى كواليس مسرحيته "أبوالعربي"، معتبرا أن "حظه حلو في المسرحيات".

وتابع: "أغلب الشغل عملته مع أصحابي، كلنا كنا شلة بنحب نتقابل، حتى لومعندناش شغل، وبالتالي لما بنشتغل مع بعض بنبقى متوهجين، وكواليس مسرحياتي اللي فاتت كانت كواليسها حلوة، ومعرفتش أعرض مسرحيتي في الساحل لأن ملقتش مسرح".

وأضاف: "مسرح أشرف عبد الباقي جميل، بس هو بيعرض على مسرحه مسرحيته الجديدة، ولازم المدن الجديدة يبقى فيها مسارح، وأشرف عبقري وشاطر، ومش فنان عادي وصاحب وجهة نظر، وعارف إزاي يستثمر نفسه كفنان والآخرين بشكل تجاري وفني، ويمكن الجزء ده هو اللي ناقصني".

المصدر: "الوطن"