بانكسي يعترف بأنه صاحب الرسوم الأخيرة التي ظهرت فجأة على جدران مبان شرق إنجلترا

أكد فنان الشارع الشهير بانكسي، أن الرسومات العشرة الجديدة، التي ظهرت قبل أيام في مدن على الساحل الشرقي لإنجلترا، هي من عمل يديه.

وظهرت الأعمال الجديدة من فن الشارع، الأسبوع الماضي في مدن غريت يارموث، وكينغز لين، وجورليستون، وكرومر، بالإضافة إلى لويستوفت وألتون برود.

وأكد هذا الفنان، الذي يحافظ على هويته في الخفاء، على صفحته في إنستغرام، وقوفه خلف هذه الأعمال الفنية وذلك بنشره مقطع فيديو بعنوان "A Great British Spraycation". وأول الأعمال، هو لشخصين يرقصان في محطة للحافلات برفقة شخص يعزف على الأكورديون. وظهرت هذه الغرافيتي على الجدران في غريت يارموث قبل أسبوع.

وسرعان ما تبعته، رسمة على جدران رافعة لأخذ ألعاب من ماكينة لممارسة اللعب، وطفل معه قطعة حديد، وطيور نورس ضخمة فوق حاوية قمامة، وجرذ يستمتع بكوكتيل.

المصدر: .kp.ru