نقل الفنان عادل الفار للمستشفى في حالة غيبوبة

يخضع الفنان المصري عادل الفار للعلاج حاليا في العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، إثر معاناته من متاعب صحية في القلب والرئة.

وقال شادي الفار نجل الفنان عادل الفار: "الوالد نقل يوم الأحد الماضي إلى المستشفى، وهو في حالة غيبوبة وفاقد الوعي، والحمد لله بدأ في استعادة الوعي نسبيا، وذلك بعد خضوعه للعلاج في العناية المركزة بالمستشفى".

وتابع: "والدي يعاني من متاعب صحية في القلب والرئة والكلى، إلى جانب الضغط، وفي حاجة لدعوات كل الناس له بالشفاء".

والفنان عادل الفار كان قد عانى في فبراير الماضي من غيبوبة كبدية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة نصر.

وبدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأفلام، ومنها "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، ومن المسلسلات "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و "يوميات مصري".

المصدر: "مصراوي"