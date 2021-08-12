بالفيديو.. عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع مصور لحفل زفاف الفنانة نيللي كريم، على هشام عاشور، وسط أصدقائهما في الساحل الشمالي.

وكان الكاتب مدحت العدل، من أوائل حضور عقد قران نيللي كريم، حيث ظهر في مقطع الفيديو وهو يقدم التهنئة لها، فور خروجها للقاعة.

يذكر أن كريم، قد قررت تأجيل عقد قرانها لمدة ثلاثة أيام، حدادا على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

المصدر: RT