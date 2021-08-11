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وفاة الابنة الوحيدة لـ"ملك أفلام الرعب" ألفريد هيتشكوك

الثقافة والفن

وفاة الابنة الوحيدة لـ
Globallookpress Heinrich via www.imago-images.de
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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوفاة الممثلة باتريسيا هيتشكوك أوكونيل عن عمر 93 عاما، وهي الابنة الوحيدة للمخرج السينمائي البريطاني الشهير، "ملك أفلام الرعب" ألفريد هيتشكوك.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن باتريسيا هيتشكوك توفيت في 9 أغسطس في مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية لأسباب طبيعية.

وهي كانت الابنة الوحيدة في عائلة ألفريد هيتشكوك وزوجته ألما ريفيل.

وفاة الابنة الوحيدة لـ
AFP
باتريسيا هيتشكوك مع والديها عام 1939

وفي عام 1939 انتقلت عائلة هيتشكوك من بريطانيا إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وظهرت باتريسيا في اثنين من أفلام والدها، هما "غرباء في القطار" (عام 1950) و"سايكو" (عام 1960)، أحد أشهر أفلام الرعب في تاريخ السينما.

وفي الخمسينات من القرن الماضي ظهرت باتريسيا هيتشكوك أيضا في المسلسل "الفريد هيتشكوك يقدم"، وأدت دورا في فيلم المخرج الأمريكي سيسيل دي ميل "الوصايا العشر" (عام 1956).

المصدر: "نوفوستي"

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