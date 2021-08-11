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قائد "مغاوير البعث" في سوريا يعلق على خبر توقيف "علي الديك" في تركيا

الثقافة والفن

قائد
من حفلة علي الديك في تركيا
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وسط تداول معلومات حول توقيف المطرب السوري علي الديك في تركيا، أكد قائد فوج "مغاوير البعث" جهاد بركات أنه تواصل مع الديك ونفى صحة الخبر.

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وأوضح الضابط السابق في الجيش السوري، أن الديك تعرض للتحقيق لمدة يومين، وهو الآن طليق، وفي منزله في لبنان، وأضاف بركات أن التحقيق مع الديك كان بسبب "ولائه ووفائه لسوريا ولقائدها ولوائها وسماحة السيد".

وقال بركات إن الديك أرسل له مقطعا من من حفلته في تركيا قال إنه أقامها "متحديا نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان".

يذكر أن بركات كان نفى عبر صفحته الشخصية في فيسبوك قبل 10 أيام خبرا تم تداوله عن مقتله في درعا.

 

المصدر: RT

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