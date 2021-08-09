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ابنة إيمان البحر درويش لمهاجميه: أبويا دخل العناية المركزة.. ولو اعتقل مش هنسكت

الثقافة والفن

ابنة إيمان البحر درويش لمهاجميه: أبويا دخل العناية المركزة.. ولو اعتقل مش هنسكت
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الفنان المصري إيمان البحر درويش
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تلقت أمنية ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش، انتقادات واسعة بعد نفيها ما تردد خلال الساعات الماضية حول اعتقال والدها، مؤكدة أنه دخل العناية المركزة إثر تعرضه لانتكاسة.

وكتبت ابنة إيمان البحر درويش في منشور على صفحتها عبر "فيسبوك": "والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر".

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وأضافت: "أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله".

وتلقت العديد من التعليقات السلبية والساخرة من منشورها، ومن بين التعليقات التي تلقتها: "اعتقلوه وانتوا بتكدبوا يا أمنية"، لترد:" حضرتك مقتنع إن أبويا لو اعتقل إحنا هانسكت، لو دي وجهة نظر حضرتك فتحترم أنا بطمن الناس اللي عايزين يطمنوا عليه".

وجاء ذلك بعد حالة الجدل الواسعة التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول القبض على درويش، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الدولة والأجهزة الأمنية من خلال فيديو ظهر فيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ما عرضه للهجوم الشديد والانتقادات اللاذعة.

 

المصدر: "القاهرة 24" 

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