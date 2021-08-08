شاعر كويتي يعثر على مُعلمه الفلسطيني بعد 35 عاما من الفراق

قال الشاعر الكويتي دخيل الخليفة، الأحد، إنه نجح في العثور على معلمه الفلسطيني بعد مرور 35 عاما من الفراق.

ووصف الشاعر خليفة بسلسلة تغريدات على موقع "تويتر" مكالمته مع معلمه الفلسطيني عبد الرحيم مصلح، "بالمكالمة العظيمة"، وأضاف: "لا أدري لماذا الذاكرة ليست مستعدة للاقتناع بأن هذا المعلم الوالد أصبح في الثمانين من عمره وليس 40 كما تركته في المرة الأخيرة".

وتابع: "معلمي الفلسطيني، كان يعاقبني على أي خطأ مثلما كنت تلميذه المقرب، وهو أول من شرح لي علم العروض وعمري حينذاك 16 عاما، وأرسل بيده الكريمة قصيدتي الوطنية الأولى إلى إحدى الصحف لتنشر بشكل جميل في صفحات القراء".

1- أخيراً عثرت على رقم موبايل معلمي الفلسطيني عبدالرحيم مصلح بعد فراق 35 عاما.

كانت مكالمة عظيمة، لا أدري لماذا الذاكرة ليست مستعدة للاقتناع بأن هذا المعلم الوالد أصبح في الثمانين من عمره وليس 40 كما تركته في المرة الأخيرة. pic.twitter.com/90zOehnE5y — دخيل الخليفة (@alkhalifa_d) August 7, 2021

المصدر: samanews