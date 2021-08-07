أبرز المواقف الإنسانية للراحلة دلال عبد العزيز

تتميز الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بأنها شديدة الحرص على حضور جميع الجنازات، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، كما تتميز أيضا بمواقفها الإنسانية، ووصفت بـ"صاحبة الأيادي البيضاء".

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استعرضت صحيفة "صدى البلد" المصرية أبرز مواقف دلال الإنسانية وحضورها لعدد من الجنازات، لكن القدر شاء دون عدم تمكنها من حضور جنازة زوجها الفنان سمير غانم، ولم تعلم حتى بوفاته.

فالفنانة دلال حرصت على المشاركة في عزاء شقيقة الفنان طلعت زكريا، بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير.

وكانت شقيقة الفنان الكوميدي، طلعت زكريا" توفيت بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع الجثمان ودفنها بمقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية.

كما شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في تقديم واجب العزاء في وفاة المخرج الكبير الراحل، رأفت الميهي، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير، حيث قدمت الفنانة واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وحضرت عبد العزيز عزاء الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي توفيت بعد حياة حافلة بالعطاء الفني لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التي أصبحت علامات في تاريخ السينما، ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية، ومنها "أين عمري"، و"من أحب"، و"المراهقات" الذي تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

وتوفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، اليوم السبت بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: "صدى البلد"