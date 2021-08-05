مصر.. القبض على المطرب حسن شاكوش في الساحل الشمالي

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين المصرية المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب قيادته السيارة دون لوحة أرقام.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المطرب بقرية مارينا السياحية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وفي أبريل المنصرم، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المطرب الشعبي خلال افتتاحه أحد "الكافيهات" في مدينة نصر.

وأكدت قوات الأمن وقتها أن القبض على شاكوش تم بعدما اكتشفت أن الكافيه المملوك له ليس مرخصا، فضلا عن وجود مخالفات داخل المحل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية