شاهد.. الفنان المصري أحمد حلمي ينشر فيديو له مع الفنان الراحل حسن حسني

نشر الفنان المصري أحمد حلمي فيديو قصيرا له مع الفنان الراحل حسن حسني من فيلم "زكي شان" على حسابه عبر موقع "إنستغرام".

وعلق حلمي على الفيديو قائلا: " ماهو كدا داخل على أول الطريق".

و يذكر أن فيلم "زكي شان" فيلم كوميدي عرض عام 2005، كتبه المؤلف محمد فضل وأخرجه وائل إحسان، وتم تصويره بين القاهرة والغردقة.

والفيلم من بطولة حلمي وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان حسن حسني.

المصدر: "صدى البلد"