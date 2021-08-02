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ملكة جمال لبنان السابقة: نعم للحب ملايين المرات (صور)

الثقافة والفن

ملكة جمال لبنان السابقة: نعم للحب ملايين المرات (صور)
missosology
ملكة جمال لبنان للعام 2017، بيرلا حلو
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كشفت ملكة جمال لبنان للعام 2017، بيرلا حلو، ارتباطها رسميا بالشاب مارسيل طالب، على صفحتها الرسمية في "إنستغرام".

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وأعلنت بيرلا حلو عن ذلك من خلال نشرها صورا أظهرت طريقة تقدم العريس لخطوبتها، وعلقت عليها قائلة: "في عالم مليء بالفوضى، نعم للحب ملايين المرات"، في إشارة إلى موافقتها على عرض الزواج. 

وتظهر الصور طلب مارسيل الزواج منها، بدءا من اللحظة التي جثا فيها على ركبتيه وصولا إلى الكشف عن صورة خاتم الخطوبة. 

تجدر الإشارة إلى أن بيرلا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان خلال عام 2017، ومثلت في العام نفسه لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم، وتم اختيارها ضمن أجمل 40 ملكة جمال في هذا العام. 

المصدر: RT

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