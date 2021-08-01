انتقادات للفنانة لطيفة التونسية بسبب أغنية "تؤيد" الرئيس قيس سعيّد

تعرضت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي لانتقادات كبيرة بسبب أغنية جديدة بعنوان "يحيا الشعب" تؤيد فيها القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وشبه البعض أغنية لطيفة الجديدة بالأغاني التي كانت تروج لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما اعتبرها آخرون "نسخة تونسية" عن أغنية "تسلم الأيادي" المصرية.

وتعرض الأغنية مشاهد لتونسيين يحتفلون بالقرارات الأخيرة للرئيس سعيد، كما تتضمن عبارات من قبيل "يحيا الشعب يسقط كل عدو الشعب. تونس الخضرا بلدي الحرا واللي موش عاجبو على برا".

وانتقد هشام العجبوني النائب عن حزب التيار الديمقراطي أغنية لطيفة، مطالبا بعدم الرجوع إلى أغاني من قبيل "بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان" التي تحتفي بنظام بن علي أو محاولة إيجاد نسخ تونسية من "تسلم الأيادي".

وكتب المحامي مالك بن عمر "كل انقلاب يحتاج لأغنية. لطيفة عملت أغنية اسمها "يحيا الشعب" ومن كلماتها الرقيقة "الي مش عجبو على برا!".

وتعيش تونس حاليا سجالا مستمرا حول القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل أيام، وتتعلق بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه فضلا عن إقالة رئيس الحكومة والإشراف على السلطة التنفيذية والنيابة العامة.

المصدر: القدس العربي