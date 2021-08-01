اعتقال نجم بوب كندي صيني شهير للاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب

اعتقلت الشرطة الصينية نجم البوب الكندي من أصل صيني، كريس وو، العضو السابق في فرقة كي بوب إكسو للفتيان، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

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وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Weiboط، أوضحت الشرطة أنها "اعتقلت الشاب البالغ من العمر 30 عاما، واسمه الصيني القانوني وو يي فان، وأنه في الحجز الجنائي بتهم اغتصاب بعد النظر في مزاعم بأنه قام بإغواء وممارسة الجنس مع قاصرات عدة مرات"، دون مزيد من التفاصيل بشأن تهم الاغتصاب.

وكانت فتاة في الـ18 من العمر لقبها دو، قد أثارت الجدل بعد أن ادعت أنها صديقة كريس وو، واتهمته في مقابلة خلال شهر يوليو الماضي مع إحدى وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بأنه "استدرج العديد من النساء - بما في ذلك قاصرتان - إلى علاقات جنسية".

في حين أن نجم البوب قدم شكوى ضد المرأة بتهمة "التهديد"، مما دفع الشرطة إلى النظر في كل من الحالتين، حيث أعلنت الشرطة في تحقيق مؤقت، أنه بينما كان هناك شخص هدد كريس وو، فإن الشخص لم يكن دو، لكنه رجل تظاهر بأنه هي، لافتة إلى أنها أكدت أن نجم البوب دعا الشابة إلى منزله في ديسمبر الماضي لإجراء مقابلة من أجل دور البطولة في الفيديو الموسيقي الخاص به ومنذ ذلك الحين كان على اتصال معها، وأن التحقيقات جارية في مزاعم تتعلق بنساء أخريات.

ظهر كريس وو البالغ من العمر 30 عاما لأول مرة كعضو في فرقة إكسو في عام 2012 قبل أن يغادر الفرقة في عام 2014 وسط نزاع قانوني مع وكالة الترفيه الكورية الجنوبية "SM"، وأصبح منذ ذلك الحين نجما بارزا في الصين مع فترات في الغناء والتمثيل.

المصدر: "يونهاب"