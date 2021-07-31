راغب علامة معلقا عن الوضع في تونس: إرادة الشعب فوق كل اعتبار

راغب علامة معلقا عن الوضع في تونس: إرادة الشعب فوق كل اعتبار
Reuters الفنان اللبناني راغب علامة
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أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن تضامنه مع الشعب التونسي في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس، مؤكدا أن "إرادة الشعب فوق كل اعتبار".
ونشر الفنان اللبناني فيديو قصيرا على صفحته قال فيه: "إلى تونس الحبيبة، وشعبها الحبيب، إرادة الشعب فوق كل اعتبار"، متابعا، "عاشت تونس".
وفيما قدم عدد من التونسيين الشكر والثناء للفنان اللبناني على موقفه، انتقد البعض رسالته مطالبين إياه بالتطرق للأوضاع التي تعصف بلبنان.
المصدر: وكالات