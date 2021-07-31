 
مباشر

راغب علامة معلقا عن الوضع في تونس: إرادة الشعب فوق كل اعتبار

الثقافة والفن

راغب علامة معلقا عن الوضع في تونس: إرادة الشعب فوق كل اعتبار
Reuters الفنان اللبناني راغب علامة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qycf

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن تضامنه مع الشعب التونسي في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس، مؤكدا أن "إرادة الشعب فوق كل اعتبار".

ونشر الفنان اللبناني فيديو قصيرا على صفحته قال فيه: "إلى تونس الحبيبة، وشعبها الحبيب، إرادة الشعب فوق كل اعتبار"، متابعا، "عاشت تونس".

وفيما قدم عدد من التونسيين الشكر والثناء للفنان اللبناني على موقفه، انتقد البعض رسالته مطالبين إياه بالتطرق للأوضاع التي تعصف بلبنان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا