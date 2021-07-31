مصر.. تطورات لصالح سما المصري في قضيتها مع مرتضى منصور

قال المحامي أشرف ناجى إن المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك الأسبق حضر اليوم للمحكمة، وتنازل أمام هيئتها عن قضايا سما المصري في اتهامها بسبه وقذفه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد نظرت اليوم في الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على المذيعة ريهام سعيد.

المصدر: القاهرة 24