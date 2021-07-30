ميريام فارس تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات
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أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهة رسالة شكر لحكومة دبي.
ونشرت المطربة اللبنانية فيديو يحتوي على مجموعة من الصور في الإمارات، وعلقت عليها بالقول: "كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابعت: "كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكاما وشعبا".
المصدر: RT