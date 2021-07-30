ميريام فارس تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهة رسالة شكر لحكومة دبي.

ونشرت المطربة اللبنانية فيديو يحتوي على مجموعة من الصور في الإمارات، وعلقت عليها بالقول: "كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابعت: "كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكاما وشعبا".

المصدر: RT