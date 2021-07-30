RT تبدأ بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة "خالد الخطيب - 2021" الدولية

بدأت قناة RT بتلقي طلبات المشاركة بمسابقة جائزة خالد الخطيب Khaled Alkhateb International Memorial Awards وهي جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع

وتم تأسيس الجائزة تكريساً لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب الذي قتل في سوريا، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic . فيما ستكون جائزة 2021 الرابعة

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات:-

أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة النص المكتوب.

أفضل الأعمال الصحفية من مناطق النزاع بصيغة الفيديو.

أفضل الأعمال الصحفية الإنسانية: ما بعد الحرب؛ - حول مصير الشعوب والأمم بأكملها الذين عاشوا الحرب، والعودة إلى الحياة السلمية.

سيتم تقديم الترشيح لأول مرة. سيحصل الفائزون بجوائز خالد الخطيب الدولية التذكارية 2021 على جائزة نقدية قدرها 200 ألف روبل أو (ما يعادلها بالعملة الأجنبية).

يمكن تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني - https://award.rt.com.

سيتم الإعلان عن الفائزين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

و حصل على الجائزة في السنة الأولى متسابقون من العراق و إيرلندا وسنغافورة. وكان ضمن لجنة التحكيم صحفيون أجانب وروس بارزون من بينهم ايرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني.

في عام 2019 تنافست على الجائزة أعمال من 25 دولة. حصل على الجائزة ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند الذين تحدثوا عن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا. وفي عام 2020 حصل على الجائزة مراسلون عسكريون من روسيا وسوريا والهند.

أسست قناة RT جائزة خالد الخطيب الدولية تخليداً لذكرى الصحفي خالد الخطيب البالغ من العمر 25 عاما والذي تعاون مع RT Arabic.

قتل خالد الخطيب في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017. في تقاريره كان يغطي معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين. وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018 مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلة خالد خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.