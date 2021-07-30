تامر حسني يعلن تحقيق فيلمه "مش أنا" أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

أعلن الفنان المصري تامر حسني أن فيلمه "مش أنا" حقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، في سابقة لم تحصل من قبل.

وكتب الفنان المصري تامر حسني على حسابه في "فيسبوك" مشيرا إلى أن إيرادات فيلمه الجديد "مش أنا" تجاوزت 15 مليون دولار، وهو ما يعادل بالعملة المصرية ريع مليار جنيه، لافتا إلى أن "مش انا" لا يزال يحقق المزيد داخل دور السينما.

وأعرب حسني عن سعادته بتحقيق هذا الفيلم "المركز الأول داخل مصر وخارجها"، مشيرا إلى أن الأمر المهم بالنسبة له يتمثل في "ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي قصه وسيناريو وحوار".

المصدر: فيسبوك