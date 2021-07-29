الرابر الجزائري "ديدين كانون" يعلن اعتزاله الغناء

الصورة من حساب "ديدين كانون" على "انستغرام

فاجأ الرابر الجزائري المعروف بـ"ديدين كانون" جمهوره، وأعلن عن اعتزاله الغناء نهائيا عبر صفحته على "إنستغرام".

وكتب "ديدين كانون" في المنشور: "سلام عليكم عندأخواتي لدي 8 سنين في الراب، شكرا لكامل الناس التي وقفت معنا من الذيوم الذي بدأنا فيه هذا الطريق. اليوم قررت تطليق الراب هذا".

وأضاف: "جوزت معاكم لحلوة والمرة واليوم جاء وقت الوداع، حبست الراب.. ربي يوفق الجميع.. الناس لي راح تفرح كي نعتزل الراب نقولهم ربي يوفقكم وحاولوا ديرو واش درنا برك ربي يفارقنا بلا ذنوب سلام عليكم وراكم دايما في قلبي".

المصدر: RT