RT تشارك في نهائيات جوائز مسابقة Emmy العالمية

وصلت أعمال فنية وثائقية أنتجتها مجموعة قنوات RT إلى نهائيات مسابقة "جوائز إيمي" العالمية المخصصة للمواد الإخبارية والأفلام الوثائقية News and Documentary Emmy Awards لهذا العام.

ومن بين أبرز الأعمال المذكورة جاء فيلم "دروس من أوشفيتز" Lessons from Auschwitz الذي وصل إلى نهائيات المسابقة عن فئة وسائط الميديا التفاعلية: الوثائقيات " Outstanding Interactive Media: Documentary".

الفيلم أنتجته مجموعة قنوات RT بتقنيات الواقع الافتراضي، في إطار مشروع # "صفحات النصر"، الذي حاولت من خلاله إظهار تاريخ الحرب الوطنية العظمى في روسيا من خلال وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة مثل "تويتر" و"إنستغرام" و "فيسبوك" و"يوتيوب" وشبكة "vk".

وكانت أعمال مشروع #"صفحات النصر" قد حصدت العديد من الجوائز العالمية مثل "ويبي" Webby Awards و"بروماكس" للدول الأوروبية Promax Europe Awards وجائزة التصميم والإخراج الفني لـ "دي و إيه دي" D&AD (Design and Art Direction) و جائزة "إيه دي سي" ADC Awards وجائزة "شورتي" Shorty Awards وغيرها.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أسماء الأعمال الفائزة في تصفيات مسابقة News and Documentary Emmy Awards 2021 عن فئة الأعمال الوثائقية من المفترض أن تعلن في الـ 29 من سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير قنوات RT الإخبارية حول كارثة طائرة SSJ-100 في مطار "شيريميتوفو" كانت قد شاركت في نهائي جوائز"إيمي العالمية" International Emmy عن الفئة الإخبارية العام الماضي.

المصدر: RT