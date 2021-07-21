المخرج الأمريكي أوليفر ستون يعرض الخريف المقبل فيلما عن نور سلطان نزارباييف

يتوقع أن يعرض المخرج الأمريكي المشهور، أوليفر ستون الخريف المقبل فيلما وثائقيا متكاملا عن الرئيس الكازاخستاني الأول، نور سلطان نزارباييف بعنوان "الكازاخي، سيرة الرجل الذهبي".

أفاد بذلك أحد مخرجي الفيلم الأوكراني الأصل، إيغور لوباتيونوك الذي قال إن هناك نسختين للمشروع السينمائي "الكازاخي، سيرة الرجل الذهبي". وهما فيلم وثائقي سينمائي متكامل ومسلسل تلفزيوني. وقد وقعت أتفاقيات عرض الفيلم مع 12 بلدا، بما فيها روسيا حيث سيعرض الفيلم في أكتوبر المقبل. وأوضح أن الفيلم السينمائي سيعرض أولا في مهرجان روما الدولي.

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وأشار، لوباتيونوك، إلى أن الشعب الكازاخي هو شخصية رئيسة للفيلم. أما الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف فيروي قصة تاريخ بلاده وقال إنه من المستحيل المبالغة في دور نزارباييف في بناء كازاخستان المستقلة، وأضاف أن الفيلم يبدو فيلما دراميا يسلط الضوء على قضايا عالمية ويتطرق إلى مواضيع تهم أي مواطن روسي، بما في ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي والتوازن الجيوسياسي وولادة النظام العالمي الجديد.

وقال إن العمل على تحقيق المشروع السينمائي بدأ عام 2019 وسيعرض المسلسل التلفزيوني في 29 أغسطس المقبل الذي يصادف ذكرى مرور 30 عاما على إغلاق أكبر ميدان "سيميبالاتيفسك" في كازاخستان، بصفته أكبر الميادين للتجارب النووية في العالم.

يذكر أن أوليفر ستون هو المخرج الأمريكي الحائز 3 مرات جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية. وإنه تولى كذلك إنتاج الفيلم، فضلا عن إخراجه.

وسبق له أن أخرج عام 2016 فيلما وثائقيا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس