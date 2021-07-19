فيديو كليب أغنية "بوي ويز لوف" لـ "بي تي إس" يحقق 1.3 مليار مشاهدة على "يوتيوب"

أفادت وكالة "بيغ هيت ميوزك" بأن فيديو كليب أغنية "بوي ويز لوف" لفرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" حقق 1.3 مليار مشاهدة على "يوتيوب"، أمس الأحد.

وكان فيديو كليب أغنية الفرقة الأخرى "DNA" قد حقق 1.3 مليار مشاهدة على "يوتيوب" للمرة الأولى من بين أغاني الفرقة في الـ3 من يوليو الجاري.

وطرحت الفرقة أغنية "بوي ويز لوف" ضمن ألبومها "ماب أوف ذا سول : بيرسونا" في أبريل عام 2019. وشاركت المغنية الأمريكية هالزي في الأغنية وتظهر أيضا في فيديو كليب الأغنية.

وأدرجت الأغنية ضمن قائمة "بيلبورد هوت 100" لثمانية أسابيع متتالية بعد أن احتلت المرتبة الثامنة بعد طرحها مباشرة.

المصدر: يونهاب