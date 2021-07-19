فيلم مدعوم من قبل وزارة الثقافة الروسية يفوز بجائزة كبيرة في مهرجان "كان" السينمائي

تم تكريم المخرج الفنلندي، يوهو كومسمانن بجائرة كبيرة لمهرجان "كان" السينمائي لقاء إخراجه فيلم "المقصورة رقم 6" بمشاركة الفنانين الروس.

وتم تصوير الفيلم الذي شارك في البرنامج الرئيس للمهرجان بدعم من وزارة الثقافة الروسية. وقد أعلنت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج الأمريكي سباك لي، في مراسم اختتام المهرجان السبت 17 يوليو عن منح الفيلم المذكور جائزة كبيرة.

ويروي الفيلم قصة رحلة جريئة قام بها شابان من موسكو إلى مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وتضم بطولة الفيلم الفنان الفنلندي سيدي هآرلا والفنانين الروس، يوري بوريسوف ودينارا دروكاروفا ويوليا أوغ. أما إنتاج الفيلم فتولاه الروسيان، سيرغي سليانوف ونتاليا دروزد، وشاركت في إنتاج الفيلم كذلك كل من فنلندا وأستونيا وألمانيا.

وصرحت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا للصحفيين بأن هذا الفيلم العاطفي الفلسفي سيجد مشاهد له في روسيا وخارجها.

أما فيلم " Les poings desserres " من إخراج الروسية، كيرا كوفالينكو والذي شارك في برنامج "النظرة الخاصة" للمهرجان ففاز بجائزة كبيرة للبرنامج.

ويحكي الفيلم قصة علاقات صعبة بين أفراد العائلة الأوسيتية (أوسيتيا هي جمهورية في شمال القوقاز الروسي). وهي أول جائزة فازت بها مخرجة روسية في برنامج "النظرة الخاصة"لمهرجان "كان" السينمائي.

المصدر: تاس