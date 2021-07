فيلم "بطل" يمنح المخرج الإيراني فرهادي جائزة "كان" الكبرى

قررت لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان السينمائي منح الجائزة الكبرى مناصفة بين فيلم "A Hero" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي وفيلم "Compartment No.6" للمخرج الفنلندي يوهو كوسمانن.

وحصل فرهادي على الجائزة عن فيلمه "إيه هيرو" (بطل) عن مجتمع إيراني ينهشه انعدام الثقة بين أفراده، بعد تجربتين عالميتين لم تقنعا النقاد عبر فيلمي "ذي باست" (2013) و"إيفريبادي نوز" (2018).

وقال فرهادي البالغ 49 عاما لدى تسلمه جائزته إنه لم يفعل "شيئا سوى كتابة الأفلام" وتصويرها "رغم كل العراقيل والصعوبات والضغوط والعقبات التي كان من الممكن أن تثنيه عن ذلك".

وأضاف: "ما زلت آمل، من خلال إثارة الأسئلة، في أن أتمكن من المساعدة في تحسين الأمور"، وتابع قائلا "ما يمكن أن ينقذ بلدي ويحسنه هو تعزيز الوعي".

وحصل فيلم "Drive My Car" للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي على جائزة أفضل سيناريو، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، والفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي من مجموعته القصصية لعام 2014 "Men Without Women".

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة النرويجية رينات رينست عن دورها في فيلم "The Worst Person in the World"، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم "Nitram" للمخرج جاستن كورزيل.

وبدأت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي برئاسة المخرج الأمريكي سبايك لي الإعلان عن جوائز الدورة الـ74 من المهرجان الذي يختتم فعالياته الليلة، وكشف المخرج الأمريكي بالخطأ عن فوز فيلم "Titane" للمخرجة جوليا دوكورنو بجائزة السعفة الذهبية حسبما قال المخرج سبايك لي رئيس لجنة تحكيم المهرجان قبل موعد الكشف عن اسم الفائز.

وحصل فيلم "Memoria"، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونغ ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، على جائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع فيلم "Ahed's Knee" إخراج ناداف لبيد.

وحصل فيلم "All the Crows in the World" للمخرج تانغ يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، بينما حصل فيلم "August Sky" للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة "Caméra d’or" التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيغانوفيتش عن فيلمها "Murina"، الذي شارك في أسبوع المخرجين في مهرجان كان السينمائي.

المصدر: وكالات